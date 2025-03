Puigdemont acusa Illa d'anar a Madrid a tranquil·litzar l'Estat mentre Catalunya "col·lapsa"

Turull (Junts) lamenta "l'avaria de govern a Catalunya" i reclama la gestió integral de Rodalies

LLEIDA, 22 (EUROPA PRESS)

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusat aquest dissabte el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'acudir a Madrid per, textualment, tranquil·litzar els poders de l'Estat mentre Catalunya "col·lapsa" amb Rodalies.

"Catalunya no pot tenir un president que, mentre el país es col·lapsa en un servei essencial que afecta desenes, centenars de milers dels seus ciutadans, se'n va a Madrid per dir que tot funciona molt bé", ha retret durant la seva intervenció al Consell Nacional de Junts a Mollerussa (Lleida), en al·lusió a les paraules d'Illa a la conferència 'Catalunya lidera' d'aquest dijous al Cercle de Belles Arts de Madrid.

En aquesta línia, Puigdemont ha culpat el cap de l'executiu català d'anar a Madrid "per tranquil·litzar els poders de l'Estat", assegurant-los que Catalunya no molestarà Madrid i enriquirà encara més l'Estat, en paraules del dirigent de Junts.

Illa va reivindicar des d'aquesta conferència el seu model de, textualment, prosperitat compartida, en contraposició amb el del Govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso, alhora que va demanar no tenir "por" de Catalunya, apostar per restablir una cultura de la col·laboració entre les dues comunitats principals d'Espanya.

LA NORMALITAT DELS "PROPAGANDISTES"

El líder dels juntaires ha cridat a "desemmascarar la mentida de la normalitat que proclamen cada dia per esmorzar, per dinar i per sopar els propagandistes, els oficials i els que no són oficials".

Així mateix, Puigdemont ha criticat que el Govern de la Generalitat "no només mira més Madrid que els seus ciutadans, sinó que té consellers que viuen a Madrid", després que els mitjans es fessin ressò que la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, compagina residència entre la capital catalana i l'espanyola.

"FIDEL AL FIL VERMELL"

Puigdemont ha erigit Junts com una alternativa "fidel al fil vermell del catalanisme" que, segons ell, no nega la catalanitat a ningú i combat la catalanofobia sense posar ni fomentar un altre tipus d'odi.

Davant dels atacs "evidents" de tots dos extrems, Puigdemont ha cridat a no distreure's ni empetitir-se amb polèmiques que ha titllat d'absurdes, després de les crítiques que ha rebut la formació per l'acord amb el PSOE en immigració i en el repartiment de menors migrants.

DELEGAT DEL GOVERN

També ha defensat "impedir que hi hagi un govern que nomeni un delegat a la Catalunya Nord que no sap ni on viu", després de la polèmica per les declaracions del director general de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (França), Christopher Daniel Person.

A la Comissió d'Assumptes Institucionals del Parlament, Person va admetre que prefereix emprar el nom oficial de l'Estat francès dels Pirineus Orientals per referir-se a la regió del sud de França, de manera que rebutja l'ús del terme 'Catalunya Nord'.

JORDI TURULL

Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que hi ha una "avaria de govern a Catalunya" i ha reiterat la seva missió de canviar-lo, en al·lusió a les incidències ferroviàries de Rodalies.

"No volem traspassos falsos, volem la gestió integral", ha afegit sobre el traspàs del servei a la Generalitat; alhora ha exigit deixar les "trampetes", després de la creació d'una empresa mixta de Renfe per a la fase de transició.