Publicat 25/08/2026 10:42

Puigdemont acusa a Illa de callar davant de l'actuació policial de l'Elx-Barça: "On t'amagues?"

Archivo - Arxiu- El president de la Generalitat, Salvador Illa (i), saluda al president de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (d), en una imatge d'arxiu
Jasper Jacobs / Europa Press - Arxiu

BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de callar i amagar-se davant de l'actuació policial abans del partit de Lliga entre l'Elx i el Barça: "Per què calles, Salvador Illa? On t'amagues, 'Govern de tothom'?".

Així s'ha expressat aquest dimarts en una publicació en 'X' recollida per Europa Press, en referència a l'actuació policial als voltants de l'estadi Martínez Valero, a Elx, en la qual es va detenir un aficionat del Barça que portava una estelada.

"La vostra indiferència davant dels abusos criminals de la policia espanyola us fa indignes", ha conclòs Puigdemont.

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