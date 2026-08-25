Puigdemont acusa a Illa de callar davant de l'actuació policial de l'Elx-Barça: "On t'amagues?"

Jasper Jacobs / Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de callar i amagar-se davant de l'actuació policial abans del partit de Lliga entre l'Elx i el Barça: "Per què calles, Salvador Illa? On t'amagues, 'Govern de tothom'?".
Així s'ha expressat aquest dimarts en una publicació en 'X' recollida per Europa Press, en referència a l'actuació policial als voltants de l'estadi Martínez Valero, a Elx, en la qual es va detenir un aficionat del Barça que portava una estelada.
"La vostra indiferència davant dels abusos criminals de la policia espanyola us fa indignes", ha conclòs Puigdemont.