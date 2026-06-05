Puigdemont acusa el Govern d'imposar la seva agenda als docents

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusat aquest divendres el Govern d'imposar la seva agenda sense escoltar els ciutadans, en referència a la gestió de la vaga educativa, i vaticina que acabaran pagant un "peatge electoral".
"Avui es poden imposar perquè tenen uns socis (a esquerra i dreta) que els blinden. Acabaran pagant un peatge electoral, sens dubte, però qui pagarà la factura de veritat serà el país", ha sostingut en una anotació a X recollida per Europa Press.
En aquest missatge, adjunta una notícia sobre la consellera d'Educació, Esther Niubó, qui ha assegurat que tiraran endavant l'acord malgrat el 'no' dels docents, i Puigdemont ha lamentat que en el Govern estan "massa acostumats a imposar la seva agenda i gens habituats a escoltar" els ciutadans.
"Als metges, de fet, ni els han rebut", ha afegit l'expresident català.
Per Puigdemont, aquesta pulsió "antidemocràtica, provinent de la pitjor tradició espanyola, no hauria de tenir cabuda" en la política catalana.