Puigdemont acusa el Govern central de "jugar" amb els pensionistes

Troba "inacceptable" haver d'acceptar un paquet de mesures divers en el mateix decret

BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha acusat el Govern central de "jugar amb els pensionistes i els usuaris del transport públic" després que el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, hagi demanat als ciutadans recordar que el PP i Junts han impedit actualitzar les pensions amb el seu 'no' al decret òmnibus.

En una publicació a X aquest dimecres, Puigdemont ha assegurat que si al Govern central "li importessin de debò i no pas com a mers instruments del que sembla ja la precampanya electoral", presentaria un decret amb la revaloració de les pensions i els descomptes al transport públic.

"Demà mateix els tindrien aprovats. Però aprofitar que són decisions que tots volem aprovar per forçar-nos a acceptar en el mateix paquet una vuitantena de mesures d'allò més divers i dispers, és inacceptable", ha sostingut.

RÈDIT POLÍTIC

En aquest sentit, ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de voler treure rèdit polític de la votació a costa dels ciutadans "pensant que a ells políticament els és rendible".

"No només volem que pugin les pensions, sinó que fins i tot voldríem que els jubilats catalans, com el salari mínim interprofessional, tinguin un factor corrector a l'alça per raó del cost de la vida a Catalunya", ha afegit.

Finalment, ha afirmat que governar en minoria exigeix, textualment, una gran responsabilitat, i ha conclòs: "Culpar els altres de les conseqüències dels teus actes no genera confiança. Potser estan mal acostumats amb partits que els donen tot el suport de manera incondicional, però no és ni ha estat mai el nostre cas".