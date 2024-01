Puigdemont acusa García Castellón de "vulneració persistent de l'Estat de Dret"

BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha acusat el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, de "vulneració persistent de l'Estat de Dret".

En un missatge en 'X' aquest divendres recollit per Europa Press, ha sostingut que el fet que segueixi fent de jutge confirma que "l'Estat espanyol té problemes estructurals que no s'arreglaran, perquè són congènits".

Així s'ha pronunciat després que el jutge García Castelló hagi insistit en la tesi terrorista en la causa sobre 'Tsunami Democràtic', en la qual li investiga per un presumpte delicte de terrorisme.

"El màxim que poden fer és 'conllevarlos' (els problemes), que és un verb que els funciona com a comodí", ha afegit Puigdemont, que també ha criticat l'existència de l'Audiència Nacional, ja que creu que deuria estar dissolta.

L'expresident ha assegurat que el seu objectiu de la lluita antirepresiva no és "treure a Espanya del pou de descrèdit democràtic on s'ha ficat ella sola, sinó llevar de damunt del poble català tantes arpes polítiques, policials i judicials com sigui possible".

Ha reivindicat l'amnistia com una manera de "llevar unes quantes" (arpes) i que no exclogui els defensors de la independència de Catalunya.

"Sense amnistia integral, que no exclogui a ningú, no hi ha amnistia. Hi ha una espècie d'indult general que, aquest sí, està expressament prohibit", ha puntualitzat.