Puigdemont acusa García Castellón de "mentir" a autoritats franceses per recaptar informació

BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts Carles Puigdemont ha acusat aquest dimecres el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón de "mentir a la cara" a les autoritats franceses per recaptar informació.

Ho ha dit en una anotació a 'X', recollida per Europa Press, en al·lusió a un vídeo d'octubre de García Castellón en el qual explica una anècdota sobre una reunió amb autoritats franceses a Màlaga durant el govern de José María Aznar, on afirma que va dir una "mentida" per aconseguir informació sobre la lluita contra el terrorisme.

Puigdemont ha assegurat que García Castellón en aquell moment era jutge d'enllaç per designació del PP i ha criticat les seves paraules: "Confessa, amb una cara impressionant, que va mentir a les autoritats franceses en un assumpte d'alta sensibilitat (l'assassinat del prefecte de Còrsega) per aconseguir la firma d'un conveni".

"Que aquest mateix personatge sigui el que ens acusa de terroristes per les manifestacions de 'Tsunami Democràtic' ja hauria de donar una pista sobre la veracitat de la causa. Una mentida rere l'altra, com és propi dels mentiders confesos com ell", ha remarcat.

L'expresident de la Generalitat ha afegit: "Si va ser capaç de mentir a la cara a les autoritats franceses, algú creu que no hagi estat capaç de mentir tantes vegades com li ha convingut? És el que té ser càrrec del PP, que pots mentir cobrant diners públics i ningú et perseguirà".

Finalment, Puigdemont s'ha referit al poder judicial: "Ja té a punt el part mèdic habitual en defensa de l'honorabilitat dels jutges espanyols?".