Puigdemont acusa els jutges de tenir agenda política: "Veuen terroristes on no n'hi ha"

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha acusat els jutges espanyols de tenir una agenda política i d'actuar amb un calendari polític: "Veuen terroristes on no n'hi ha".

Ho ha dit aquest dimarts en unes declaracions a TV3 a Estrasburg (França) recollides per Europa Press, on es troba pel ple de l'Eurocambra, i després que el jutge de l'Audiència Nacional que investiga Tsunami Democràtic Manuel García-Castellón ha demanat al Tribunal Suprem (TS) que investigui Puigdemont, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i deu persones més per delicte de terrorisme.

"Sabem perfectament quina és la seva agenda. És una agenda política clarament. El calendari és polític", ha conclòs.

Ha lamentat que aquesta situació fa sis anys que es produeix: "Portem sis anys així, són molt previsibles. Veuen rebels on no n'hi ha, veuen sediciosos on no n'hi ha, veuen terroristes on no n'hi ha".

També ha dit que la justícia a Espanya "és una de les pitjors que hi ha a la Unió Europea".