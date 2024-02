Puigdemont acusa els fiscals del Suprem de participar en una "trama corrupta" delictiva

BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha acusat els fiscals del Tribunal Suprem de participar en una "trama corrupta" amb conductes clarament delictives.

Ho ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press, després que els fiscals l'han situat com a líder "absolut" del Tsunami pel seu patrocini intel·lectual i ètic.

Puigdemont ha considerat que aquesta conclusió pot respondre a dues possibles raons: o bé que es dona credibilitat a una informació "delirant i manipulada" dels serveis policials, o bé que, sabent que aquesta informació està manipulada, que s'utilitzi amb un propòsit purament polític.

En qualsevol dels dos casos, creu que les dues raons "són pura dinamita per a l'estat de dret".

Ha afegit que "entre jutges, fiscals, policies i determinats polítics i mitjans abunden els artificiers de l'estat de dret" que, segons ell, creuen que qualsevol mitjà és lícit per defensar Espanya.

No obstant això, ha considerat que "no hi ha dubte que entre els que se suposa que no són d'aquesta trama corrupta hi hagi la voluntat i el coratge de perseguir aquestes conductes, que clarament són delictives".