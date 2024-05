Puigdemont acomiada la seva mare seguint el funeral telemàticament en directe

GIRONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha acomiadat aquest dimarts la seva mare en una cerimònia que ha pogut seguir telemàticament "en directe" perquè s'ha fet al poble de la família, Amer (Girona), i ha donat les gràcies als qui ho han fet possible.

"Descansa en pau, estimada mare", ha afegit aquest dimarts en una anotació a X recollida per Europa Press, i ha agraït en nom de la família totes les mostres de condol i suports rebuts des de la seva mort dilluns, tot i que s'ha excusat per no poder-les atendre individualment.

"Agraïm també l'esforç de tanta gent per anar fins a Amer i fer-nos costat en aquest moment de tristesa, però també d'esperança en la vida que ens ha regalat a tots els que en som deutors", ha afegit.