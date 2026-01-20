Puigdemont aborda amb els 7 diputats de Junts al Congrés l'estratègia a seguir

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, s'ha reunit aquest dilluns amb els 7 diputats del partit al Congrés, amb Miriam Nogueras al capdavant, per definir l'estratègia a seguir de cara al nou període de sessions.
Ho han explicat fonts consultades per Europa Press, que asseguren que es tracta d'una "reunió de treball interna" amb l'expresident català després de la ruptura amb el PSOE i per abordar tots els assumptes pendents que tenen damunt la taula.
"Preparant-nos per a tot el que pugui venir", escriuen també en el compte d'X de Junts al Congrés i el Senat.
Entre les qüestions que hauran d'afrontar els pròxims mesos hi ha la posició a adoptar davant el nou model de finançament, al qual Junts s'oposa i reclama el concert econòmic.
També està pendent el vot que tindran en la condonació del deute generat pel Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), al qual s'han obert a donar suport sempre que no s'inclogui en una llei òmnibus, entre altres qüestions.