Puigcercós, Forcadell i exconsellers d'ERC defensen la candidatura de Nova Esquerra Nacional

L'expresident d'ERC insta Junqueras a reflexionar i demana que hi hagi una "transició tranquil·la"

BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

Alguns exdirigents d'ERC com l'expresident del partit Joan Puigcercós; l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i exconsellers republicans de diferents governs catalans han mostrat el seu suport aquest dijous a la candidatura de Nova Esquerra Nacional, encapçalada per Xavier Godàs i Alba Camps, que aspira a liderar el partit després del Congrés del 30 de novembre.

Entre els exconsellers que han assistit a l'acte de suport hi ha Marta Cid, Joan Huguet, Joan Manel Tresserras, Manel Balcells i Meritxell Serret, a més de l'exalcalde de Tarragona Pau Ricomà i l'exportaveu i exdiputada Marina Llansana.

Malgrat no haver assistit a l'acte, també fan costat a Nova Esquerra Nacional l'ex-secretari general d'ERC Joan Ridao; les exconselleres Dolors Bassa i Anna Simó i l'exdiputat Agustí Cerdà, han explicat membres de la candidatura en un comunicat.

En una roda de premsa amb Godàs i Camps, l'expresident republicà Joan Puigcercós ha instat a reflexionar al també exlíder del partit i aspirant a revalidar el càrrec, Oriol Junqueras, i ha reclamat que hi hagi una "transició tranquil·la" en la formació política.

JUNQUERAS "DIVIDEIX"

Puigcercós ha apostat pel consens, per un canvi de cares, d'aires i de persones al capdavant del partit, i ha sostingut que l'actitud de persones com Junqueras "divideix" i no suma en la formació.

"És legítim pensar en un mateix, i la vida és injusta", ha afirmat Puigcercós, que ha lamentat que Junqueras anés a la presó després de l'1-O.

Li ha reclamat fer l'esforç de pensar en col·lectiu, perquè "un partit és un col·lectiu, no una suma d'individualitats", i ha apostat per tenir una visió generosa i entendre que cal una renovació per tenir un partit cohesionat, en les seves paraules.

L'exdirigent republicà ha assegurat que ERC necessita gent que sumi: "Demanaria a Junqueras una reflexió, amb la voluntat de sumar i aglutinar, a veure si som capaços de fer aquesta transició tranquil·la", ha reclamat.

COMPARACIÓ HISTÒRICA

Ha comparat la situació actual del partit, que afrontarà el congrés del 30 de novembre amb 4 candidatures a presidir-lo, amb l'ocorregut en el Congrés del partit el 2008, en el qual també hi va haver divisió interna amb 4 candidatures, la qual cosa considera que va tenir una "conseqüència electoral" el 2010.

Puigcercós ha explicat que després d'aquella etapa liderada per ell, es va buscar una "transició normal" en la qual es va passar el testimoni a Junqueras i a l'actual secretària general, Marta Rovira, i ha destacat que hi va haver una actitud de col·laboració i d'entendre que els mals resultats electorals van ser una mostra que calia una renovació.

"TORNAR A CONVÈNCER"

Puigcercós considera que això és necessari per "tornar a convèncer una part de l'electorat" que ha deixat de votar ERC, després dels resultats de les eleccions catalanes del 12 de maig, i ha sostingut que aquesta renovació de lideratges també és necessària en el conjunt de l'independentisme, després d'esmentar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

"L'independentisme necessita recuperar una majoria política", ha reivindicat Puigcercós, que ha reclamat una ERC que generi discursos que facin que es diferenciï del PSC i de Junts.

Considera que no hi ha un "perill d'escissió" del partit, com va passar després del congrés del 2008, ja que creu que la situació és molt diferent perquè no hi ha, a parer seu, grans diferències polítiques entre les persones que han presentat candidatures, més enllà de com enfocar els pactes d'investidura.

CARTELLS DE MARAGALL

Malgrat la polèmica sobre els cartells difamatoris contra l'exlíder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall i l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i la malaltia de l'Alzheimer, considera que "no hi ha perill d'escissió si hi ha bona voluntat per part de tothom".

També ha apostat perquè l'assumpte dels cartells, que ha qualificat de situació lamentable, s'aclareixi "com més aviat millor", abans del Congrés del 30 de novembre.