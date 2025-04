Puig votarà en junta un dividend de 0,3768 euros bruts i un pla d'incentius de fins a 167 milions

MADRID 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El consell d'administració de Puig votarà en la junta general ordinària d'accionistes, prevista per al 28 de maig en primera convocatòria, un dividend de 0,3768 euros bruts per acció, que l'empresa de bellesa prèmium farà efectiu a partir del 12 de juny.

De l'ordre del dia remès aquest divendres per la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) també es desprèn que Puig sotmetrà a votació un pla d'incentius a llarg termini destinat a consellers executius i directius de la companyia, l'import màxim del qual s'ha fixat en 167 milions d'euros.

L'empresa ha explicat que el Pla d'incentiu a llarg termini 2025-2029 consisteix en la venda d'accions de classe B de Puig, que tindrà una durada total de cinc anys i es dividirà en tres cicles coincidents però independents entre si, de tres anys de transcurs cadascun.

Amb tot, el primer cicle es considerarà iniciat des del passat 1 de gener i fins al 31 de desembre del 2027; el segon, des de l'1 de gener del 2026 i fins al 31 de desembre del 2028, i el tercer, des de l'1 de gener del 2027 i fins al 31 de desembre del 2029.

Amb tot, els imports compromesos, que s'enfilen a un màxim de 167 milions d'euros, però finalment no utilitzats de manera efectiva en cada cicle --per incompliment d'objectius, baixes, etc.-- estaran disponibles per als trams següents.

A més a més, Puig --i el seu grup consolidat-- reelegirà en junta el seu auditor de comptes, EY, per a l'exercici social 2025, alhora que també el nomenarà verificador de la informació sobre sostenibilitat per al mateix període.

Finalment, la companyia aprovarà l'informe anual de remuneracions dels seus consellers corresponent a l'any tancat el passat 31 de desembre, alhora que examinarà i aprovarà els comptes anuals individuals i l'informe de gestió individual de la societat corresponents al 2024.