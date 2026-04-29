Puig de Travy (CEC) avisa que la "bretxa" entre l'IPC espanyol i de la UE afecta la competitivitat

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), Carles Puig de Travy, ha valorat positivament les xifres de l'índex de preus de consum (IPC) publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i que apunten a una moderació de la inflació a l'abril, però alerta que la "bretxa" entre la inflació espanyola i la de l'eurozona resta competitivitat a l'economia del país.
En concret, l'IPC va retallar dues dècimes la seva taxa interanual a l'abril, fins al 3,2%, i Puig de Travy ha apuntat que, malgrat la moderació registrada en el quart mes de l'any, els nivells de l'IPC encara són elevats, per la qual cosa ha convidat a seguir amb atenció l'evolució dels preus, recull l'entitat aquest dimecres en un comunicat.
El degà també ha valorat que les mesures anticrisi activades pel Govern d'Espanya el 20 de març han tingut un impacte positiu en el comportament dels preus, però ha reiterat que "s'ha de reflexionar" sobre els factors que provoquen aquesta distància entre les xifres d'inflació de l'economia espanyola i comunitària.