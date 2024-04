Puig sortirà a borsa el 3 de maig valorada entre 12.700 milions i 13.900 milions

MADRID, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

La companyia de cosmètica Puig començarà a cotitzar el pròxim 3 de maig amb un rang de preus d'entre 22 i 24,50 euros per acció, amb la qual cosa l'empresa obtindrà una capitalització borsària d'entre 12.700 milions i 13.900 milions d'euros, segons consta en el fullet remès aquest dijous per la firma a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i autoritzat per l'organisme supervisor.

En concret, la grandària de l'oferta és de fins a 3.000 milions d'euros, segons ha assenyalat la companyia, que en fixarà el preu definitiu el pròxim 30 d'abril. Aquesta OPV seria la més gran a Europa d'aquest any.

Així, la companyia ofereix un nombre d'accions en l'oferta primària per obtenir uns ingressos bruts d'aproximadament 1.250 milions d'euros, alhora que l'accionista majoritari de la societat, Puig, S.L., controlat per Exea (societat patrimonial de la família Puig) ofereix un nombre d'accions de l'oferta secundària per obtenir uns ingressos bruts d'aproximadament 1.360 milions d'euros.

D'acord amb el rang de preus, el nombre d'accions d'oferta primària estarà comprès entre 51.020.408 i 56.818.181 títols de classe B, mentre que el nombre d'accions de l'oferta secundària serà d'entre 55.510.204 i 61.818.181.

A més, Puig S.L. concedirà a Goldman Sachs Bank Europe ES, actuant com a agent d'estabilització, una opció de compra en nom dels 'managers' d'accions de sobreadjudicació d'aproximadament fins al 15% de la grandària de l'oferta base per un import màxim de 390 milions d'euros.

El procés de 'book-building' comença aquest divendres 19 d'abril del 2024 i s'espera que conclogui el 30 d'abril.