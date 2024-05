Puig protagonitza aquesta setmana la sortida a Borsa d'Europa més elevada de l'any, valorada en fins a 14.000 milions

Amb una grandària de l'oferta de 3.000 milions, la firma fixarà el preu definitiu el 30 d'abril per estrenar-se el 3 de maig



MADRID, 28 abr. (EUROPA PRESS) -

La firma de cosmètica Puig protagonitzarà aquesta setmana la sortida més elevada a Borsa d'Europa d'aquest any, amb un rang de preus d'entre 22 i 24,50 euros per acció, amb la qual cosa l'empresa assolirà una capitalització borsària d'entre 12.700 milions i 13.900 milions d'euros.

En concret, la grandària de l'oferta és de fins a 3.000 milions d'euros, segons ha assenyalat la companyia, que fixarà el preu definitiu el pròxim 30 d'abril per començar a cotitzar el 3 de maig.

Després de l'obertura del llibre d'ordres per part de les entitats col·locadores un dia després d'anunciar la sortida a Borsa, la firma de cosmètica Puig va aconseguir la sobresubscripció de l'oferta.

Fonts coneixedores de l'operació han assenyalat a Europa Press que "hi ha hagut molta demanda", la qual cosa garanteix l'operació, tenint en compte que hi ha prou ordres per part d'inversors per cobrir la grandària de l'oferta.

L'operació, dirigida a inversors institucionals, consisteix en una oferta pública de subscripció (OPS) de noves accions de classe B, amb menys drets polítics, i una oferta pública de venda (OPV) d'accions en mans de la família Puig.

Així, amb el tram de l'OPS la firma espera obtenir uns ingressos bruts d'aproximadament 1.250 milions d'euros, al mateix temps que l'accionista majoritari de la societat, Puig S.L., controlat per Exea (societat patrimonial de la família Puig) ofereix un nombre d'accions en l'oferta secundària amb la finalitat d'aconseguir uns ingressos bruts d'aproximadament 1.360 milions d'euros.

D'acord amb el rang de preus d'oferta, el nombre d'accions d'oferta primària estarà comprès entre 51.020.408 i 56.818.181 títols de classe B, mentre que el nombre d'accions de l'oferta secundària serà d'entre 55.510.204 i 61.818.181.

A més, Puig S.L., l'accionista venedor, concedirà a Goldman Sachs Bank Europe ES, actuant com a agent d'estabilització, una opció de compra, en nom dels 'managers', d'accions de sobreadjudicació d'aproximadament fins al 15% de la grandària de l'oferta base per un import màxim de 390 milions d'euros.

LA FAMÍLIA PUIG CONSERVARÀ UNA PARTICIPACIÓ MAJORITÀRIA

Després de l'oferta, la família Puig conservarà una participació majoritària, assegurant-se'n a més el control polític. Així, tindrà el 68% en accions classe A, que compta amb cinc drets polítics per títol, i el percentatge restant de fins entre el 70,5% i el 73,44%, en funció de la 'green shoe', en accions de classe B, que són les que sortiran a Borsa.

En l'opinió de la firma, segons destaca en el fullet, convertir-se en una empresa que cotitza a Borsa implica "més nivell d'escrutini" per part dels inversors, analistes, reguladors i el mercat en general, "i garanteix que les pròximes generacions de la família Puig estiguin subjectes als estàndards més alts possibles mentre dirigeixen l'empresa en la direcció estratègica correcta".

"Això permetrà a la firma competir millor en el mercat internacional de la bellesa durant la pròxima fase de desenvolupament. Com a resultat de l'oferta, les estructures corporatives i de capital de la societat s'alinearan millor amb les de les millors empreses familiars del sector de la bellesa 'premium' a escala mundial, que compten amb un fort nucli accionarial vinculat en la majoria dels casos a les famílies fundadores, la qual cosa fomenta un enfocament de pensament a llarg termini", subratllen.

Així mateix, l'empresa creu que cotitzar a Borsa implicarà "més visibilitat i coneixement", la qual cosa hauria de proporcionar a l'empresa "eines útils" per a l'atracció i retenció de talent, al mateix temps que obre l'accés al capital com una altra font de finançament per donar suport a l'estratègia de creixement de les marques i la cartera de l'empresa.

A més de l'oferta proposada, com a part de la contraprestació que ha de pagar l'empresa per l'adquisició a alguns accionistes minoritaris de les seves respectives participacions addicionals a Byredo i Charlotte Tilbury, la firma emetrà entre 17.157.271 i 19.106.961 accions de classe B per la seva subscripció per aquests accionistes minoritaris.

Segons el fullet, aquestes accions de classe B de nova emissió seran addicionals a les accions de l'oferta primària i se subscriuran al preu final de l'oferta però sense formar-ne part, i cap dels nous accionistes minoritaris posseirà un 3% o més del capital social després de l'oferta.

DIVIDENDS

Pel que fa a la retribució als accionistes, el grup assenyala que no ha aprovat cap política de dividends. No obstant això, indica que té la intenció de distribuir dividends en efectiu en un futur proper "de manera prudent", el primer dels quals posterior a la seva oferta el 2025 i amb càrrec als resultats del 2024.

En aquest cas, preveu mantenir un 'pay out' (ràtio de dividend sobre benefici atribuïble) d'aproximadament el 40%, en línia amb el seu historial en dividends, sense que afecti els objectius de continuar fent créixer el negoci i executar el pla de negocis.

En el futur, el fullet destaca que s'avaluarà si introduir una política de dividends, "depenent dels resultats futurs i necessitats de finançament".