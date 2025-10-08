Puig llança una col·lecció d'aigües de colònia com a homenatge a "la seva identitat"

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Puig ha presentat una col·lecció de quatre aigües de colònia que són un homenatge a "la seva identitat, el seu llegat i la seva experiència", informa en un comunicat aquest dimecres.
El projecte "ret homenatge a l'origen, a la cultura olfactòria del Mediterrani i a la pròpia història de la casa i de la família fundadora", i les colònies han estat creades pel mestre perfumista Jean-Claude Ellena.
Tres de les quatre aigües de colònia reinterpreten creacions històriques de Puig amb una nova mirada; mentre que la quarta és una creació inèdita "que sorgeix del present i de l'imaginari mediterrani".