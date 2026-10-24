Puig (Junts) respecta la decisió de Puigdemont de no exercir de cap de l'oposició en el Parlament

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig (Junts) ha mostrat el seu respecte a la decisió de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, de no ocupar el seu escó en el Parlament i exercir de cap de l'oposició i ha dit que li va saber greu que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no assistís a la seva tornada al Parlament després de 9 anys fora de l'Estat per l'1-O.
"Em sembla que cap expresident de la Generalitat ha fet després de cap de l'oposició, no perquè és una deshonra ni una vergonya, però em sembla que, com a expresident, pot fer molt treball del dia que torni d'ara endavant. I segurament la mecànica de comissions i plens en el Parlament et xucla bona part del teu horari laboral", ha dit en una entrevista a 'Vilaweb' recollida per Europa Press aquest dissabte.
Puig ha afirmat que ha compartit amb Puigdemont "moltes hores, moltes alegries, molts moments d'incertesa", i que pensa mantenir el contacte amb el líder postconvergent tota la vida.
TORNADA A CATALUNYA I EL PARLAMENT
Ha expressat que la seva tornada va ser dies abans de la seva aparició pública perquè no volia que s'ajuntessin "totes les emocions" que, diu, li ha provocat la volta.
També s'ha referit a la seva tornada al Parlament: va ser "una sensació de satisfacció que tractava de contenir, de reprimir-me el més possible, encara que ja sabia que era impossible", ha dit, i ha subratllat que Catalunya segueix necessitant la independència.
Ha lamentat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no assistís aquest dimecres en l'acte de la seva tornada en el Parlament: "Humanament, em sap greu el buit d'Illa".
AMBAIXADOR DE "LA CATALUNYA NORD"
Puig ha assegurat que la "Catalunya Nord" ha estat un bàlsam i ha afirmat que s'ha implicat en entitats i ajuntaments de la regió amb temes de cultura.
"Si jo abans allà era una mena de ambaixador de la cultura de la Catalunya Sud, ara que estic aquí, m'agradaria fer d'ambaixador de la cultura de la Catalunya Nord aquí en el sud".