Puig informa que està en converses amb la nord-americana Estée Lauder per a una possible fusió

MADRID 23 març (EUROPA PRESS) -
Puig ha informat aquest dilluns que es troba en converses amb la nord-americana The Estée Lauder Companies per estudiar una possible fusió del negoci d'ambdues.
Segons ha comunicat la companyia de bellesa espanyola a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), no s'ha pres, de moment, cap decisió definitiva ni s'ha aconseguit cap acord entre les parts.
En aquest sentit, l'entitat ha subratllat que, mentre no existeixi un pacte en ferm, no pot garantir-se que l'operació arribi a materialitzar-se ni els termes de la mateixa.
El passat 17 de març, el consell d'administració de Puig va nomenar a José Manuel Albesa com a conseller delegat de l'empresa en substitució de Marc Puig, que va dimitir del càrrec, però seguirà sent president executiu.
A més, es va designar també a Miquel Àngel Serra com a director financer per rellevar a Joan Albiol. No obstant això, aquest últim mantindrà les funcions de secretari no membre del consell d'administració.