Puig guanya 587 milions el 2025, un 6,5% més

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -
La companyia de bellesa 'premium' Puig va tancar l'exercici 2025 amb un benefici net de 587 milions d'euros, un 6,5% més que l'any anterior, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimecres.
L'empresa va registrar un "sòlid creixement" dels ingressos nets, fins als 5.042 milions, un 7,8% interanual més a perímetre i tipus de canvi constants i un 5,3% més en termes reportats.
L'Ebitda ajustat va ser de 1.045 milions, un 7,8% més que el 2024, i el marge d'Ebitda ajustat va créixer fins al 20,7%, "per sobre de les perspectives financeres per a l'exercici".