Puig guanya 275 milions fins al juny, un 78,8% més

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Puig va obtenir un benefici net atribuït de 275 milions d'euros en els sis primers mesos de l'any, un 78,8% més que en el mateix període de l'any passat, informa aquest dimarts en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Segons la companyia de bellesa 'premium', aquest augment reflecteix "l'impacte dels costos extraordinaris relacionats amb la sortida a Borsa comptabilitzats el 2024, juntament amb el creixement dels ingressos i la contínua disciplina operativa".
Les vendes netes van arribar als 2.299 milions d'euros en el primer semestre, la qual cosa va representar un augment del 7,6% a perímetre i tipus de canvi constants (LFL) i del 5,9% en termes reportats, per sobre del mercat de bellesa premium.