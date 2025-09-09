Puig guanya 275 milions fins al juny (+78%) pels costos extres menors i eleva un 4% el benefici ajustat

Aconsegueix unes vendes netes de 2.299 milions (+5,9%) i reitera les seves perspectives per al 2025
Puig va obtenir un benefici net atribuït de 275 milions d'euros en els sis primers mesos de l'any, un 78,8% més que en el mateix període de l'any passat, informa aquest dimarts en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Segons la companyia de bellesa 'premium', aquest augment reflecteix "l'impacte dels costos extraordinaris relacionats amb la sortida a borsa comptabilitzats el 2024, juntament amb el creixement dels ingressos i la contínua disciplina operativa".
El benefici net ajustat va ser de 247 milions d'euros (+3,9%), una xifra que si bé va millorar respecte a l'any passat, es va veure afectada "negativament per la diferència de canvi de divises en els resultats financers i per beneficis menors de les empreses associades".
El marge brut del 75,8% es va mantenir estable en el primer semestre, la qual cosa per a l'empresa "reflecteix la contínua resiliència del segment de fragàncies i l'eficiència operativa, malgrat l'impacte negatiu del tipus de canvi".
El resultat brut d'explotació (ebitda) ajustat va arribar als 445 milions d'euros (+8,6%) i el marge d'ebtida ajustat va millorar en aproximadament 50 punts bàsics, fins al 19,4%, impulsat pel creixement de les vendes i la gestió de costos.
La companyia ha precisat que l'ebitda ajustat exclou els costos de reestructuració, els costos de sortida a borsa i els costos de transacció relacionats amb combinacions de negocis i altres transaccions corporatives, a més dels guanys i pèrdues derivades de la venda de negocis o immobles i altres partides no operatives.
FLUX DE CAIXA I DEUTE NET
El resultat operatiu va créixer fins als 332 milions d'euros, "lleugerament per damunt" del primer semestre del 2024, amb un marge del 14,5%, i els guanys ajustats per acció van pujar a 0,44 euros.
El flux de caixa lliure d'operacions va millorar fins als 116 milions, comparat amb els 173 milions d'euros de l'any passat, i el deute net es va situar en 1.426 milions, la qual cosa reflecteix principalment el pagament de dividends declarat respecte a l'exercici 2024, a més de l'estacionalitat del flux de caixa.
UN NOU NOMENAMENT
Les vendes netes van arribar als 2.299 milions d'euros en el primer semestre, la qual cosa va representar un augment del 7,6% a perímetre i tipus de canvi constants (LFL) i del 5,9% en termes reportats, per sobre del mercat de bellesa 'premium'.
L'empresa també ha anunciat la creació de la posició 'deputy CEO' de Puig, que ocuparà Jose Manuel Albesa, a qui reportaran totes les divisions.
PERSPECTIVES FINANCERES
Puig manté les seves perspectives per a l'exercici 2025, amb un objectiu de creixement de les vendes LFL del 6% al 8% i d'expansió contínua del marge d'ebtida ajustat.
Per la companyia de bellesa 'premium', aquestes perspectives reflecteixen la confiança en la seva estratègia, "de la mateixa manera que consideren l'actual incertesa econòmica i geopolítica".