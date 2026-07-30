Puig guanya 266,5 milions fins al juny (-5,13%) i eleva un 5,2% el benefici ajustat

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Puig va obtenir un benefici net de 266,5 milions d'euros en els sis primers mesos de l'any, un 5,13% menys que en el mateix període de l'any passat, i va elevar un 5,2% el benefici ajustat, informa aquest dijous en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Segons la companyia, la disminució del benefici net és deguda a "costos extraordinaris" relacionats amb transaccions durant el primer semestre i a una base comparativa desfavorable davant els ingressos extraordinaris comptabilitzats en el primer semestre del 2025.
El benefici net ajustat va ser de 260 milions d'euros, un 5,2% en comparació amb el primer semestre del 2025, i el marge va augmentar en 30 punts bàsics, fins a situar-se en l'11,1%, la qual cosa "reflecteix una evolució favorable del resultat financer i una contribució més gran de les societats participades".