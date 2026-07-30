Puig guanya 262,8 milions fins al juny (-4,4%) i eleva un 5,2% el benefici ajustat

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Puig va obtenir un benefici net de 262,8 milions d'euros en els sis primers mesos de l'any, un 4,4% menys que en el mateix període de l'any passat, i va elevar un 5,2% el benefici ajustat, informa aquest dijous en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Segons la companyia, la disminució del benefici net es deu a "costos extraordinaris" relacionats amb transaccions durant el primer semestre i a una base comparativa desfavorable davant els ingressos extraordinaris comptabilitzats en el primer semestre del 2025.
El benefici net ajustat va ser de 260 milions, un 5,2% més en comparació amb el primer semestre del 2025, i el marge va augmentar en 30 punts bàsics, fins a situar-se en l'11,1%, la qual cosa "reflecteix una evolució favorable del resultat financer i una contribució més gran de les societats participades".
El marge brut es va situar en el 75,5% el primer semestre, respecte al 75,8% registrat en el mateix període del 2025, i els guanys ajustats per acció es van situar en 0,46 euros en el primer semestre.
L'ebitda ajustat va arribar als 460 milions, un 3,2% més que el 2025, amb un marge que va millorar en 15 punts percentuals, fins als 19,5%, la qual cosa reflecteix l'efecte combinat d'un marge brut inferior i de costos de distribució més elevats, "afectats principalment per l'increment dels costos de transport derivat de les disrupcions a l'Orient Mitjà".
El ràtio de deute net es va situar en 1,5x, pels pagaments de dividends previstos i la reducció dels passius associats a combinacions de negocis.
VENDES I FLUX DE CAIXA
El resultat operatiu va pujar fins als 340 milions d'euros, la qual cosa representa un increment interanual del 2,3%, amb un marge operatiu del 14,5%, igual que el mateix període de l'any anterior.
Les vendes netes van arribar als 2.354 milions d'euros, amb un augment del 4,4% a perímetre i tipus de canvi constants (LFL) i del 2,4% en termes reportats, superant el mercat de bellesa prèmium.
El flux de caixa lliure de les operacions es va situar en 196 milions, respecte als 116 del primer semestre del 2025, i el deute net va pujar fins als 1.589 milions a 30 de juny del 2026, "reflectint el pagament de dividends, l'estacionalitat habitual dels fluxos de caixa i el desemborsament associat a l'operació d'adquisició de la participació minoritària de Charlotte Tilbury".
PERSPECTIVES
Puig assegura que es "continua mantenint un sòlid balanç" que li proporciona la flexibilitat necessària per continuar invertint en les seves marques, impulsar la innovació i desenvolupar la seva cartera de manera disciplinada.
La companyia reafirma les seves perspectives per a l'exercici 2026 i espera "continuar superant l'evolució del mercat de bellesa prèmium en termes LFL i mantenir estable el marge d'ebitda ajustat", en línia amb el 2025.