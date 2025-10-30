Puig factura 3.596,2 milions fins al setembre, un 7% més

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Puig va tancar els nou primers mesos de l'any amb uns ingressos de 3.596,2 milions, un 7% més a perímetre i tipus de canvi constant (LFL) i un 4,9% més en termes reportats que en el mateix període d'un any enrere.
En el tercer trimestre, les vendes van ser de 1.296,9 milions, un 6,1% més a LFL i un 3,2% més en termes reportats, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
El president executiu de la companyia, Marc Puig, ha destacat que ha estat un trimestre sòlid "recolzat pel creixement sostingut en tots els segments de negoci i per la fortalesa" de les marques.