Puig factura 1.215 milions fins al març, un 4,7% més

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
Puig va tancar el primer trimestre de l'any amb una facturació de 1.215 milions d'euros, un 4,7% més a perímetre i tipus d'interès constant (LFL) i un 0,8% més en termes reportats, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.
L'empresa ha destacat que ha superat "de nou el mercat global de bellesa prèmium" i ha detallat que l'increment es va donar en els tres segments de mercat.
En concret, les vendes a fragàncies i moda van augmentar un 3,9% LFL interanual; a cura de la pell, un 4,7% LFL, i a maquillatge, un 9,2% LFL.