Puig i Estée Lauder trenquen les negociacions per a la seva fusió

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
Puig i Estée Lauder han posat fi a les converses que mantenien per dur a terme una potencial fusió dels seus respectius negocis sense arribar a aconseguir un acord.
Aquesta decisió "no altera el full de ruta estratègic de Puig", segons ha comunicat aquest dijous la companyia en un fet rellevant remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Puig va confirmar que mantenia converses amb The Estée Lauder Companies Inc. el passat 23 de març en relació a una possible combinació dels negocis de tots dos grups.
El grup català ha afirmat que, després de la fi de les negociacions, es manté enfocat en l'execució de la seva estratègia i "a continuar impulsant el creixement rendible en el conjunt de la seva cartera de marques".
El ceo de la companyia, Jose Manuel Albesa, ha dit que les converses mantingudes amb Estée Lauder han estat "enriquidores" i ha destacat que Puig compta amb una sòlida trajectòria de creixement, per sobre del mercat de la bellesa 'premium'.
"Seguim plenament enfocats en l'execució de la nostra estratègia i a impulsar un creixement rendible, vetllant en tot moment pels interessos de tots els nostres 'stakeholders'", ha assegurat.
A més, Albesa defensa que Puig ha demostrat una cultura diferencial que li ha permès complir amb tots els seus compromisos des de la seva sortida a Borsa: "Aconseguint els objectius de creixement, millora del marge i reforçant el nostre balanç".
Així mateix, ha destacat que una "sòlida estructura de capital" els atorga flexibilitat per escometre un ampli ventall d'alternatives estratègiques alineades amb les prioritats de la companyia a llarg termini.
"Continuarem aplicant un enfocament altament selectiu i orientat a la creació de valor en M&A, per seguir complementant el nostre portfoli", ha afegit.