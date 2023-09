Puig diu que "no té sentit que hagin esperat 7 mesos" per demanar reactivar l'euroordre

No vol confiar en excés en una possible llei d'amnistia

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller de Cultura i diputat al Parlament Lluís Puig ha dit aquest dimecres que "no té sentit que hagin esperat 7 mesos", sobre la petició de la Fiscalia a l'instructor del procés independentista, Pablo Llarena, per reactivar l'euroordre contra Puig.

"Ha convingut no sé si per l'escalfament de la Diada o per donar oxigen al nou curs polític i judicial", ha afegit en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, en què ha criticat que la petició arribés el 12 de setembre.

Ha assegurat que aquesta petició es podria haver fet des de l'1 de febrer i que la notícia li va arribar per la premsa, ja que no ha rebut cap "notificació oficial".

I augura que Llarena aprovarà la reactivació de l'euroordre: "Entre ells ho parlen i no fan res (jo diria) que no estigui preparat prèviament".

En cas que li arribi l'euroordre, Puig ha declarat que li correspondrà presentar-se a la justícia, "com sempre" ha fet.

LLEI D'AMNISTIA

Ha dit que no vol confiar en excés en una possible llei d'amnistia perquè "és molt fàcil que s'arribi a unes eleccions a mitjans de gener", referint-se a una repetició electoral de les generals.

"M'agradaria, en tot cas, ser l'últim amnistiat i poder veure abans com molta gent pot quedar alliberada d'aquesta persecució", ha afegit.

"Aquesta repressió continua fent mal", ha acceptat Puig, i ha dit que se n'alegraria per l'empara a totes les persones pendents de judici o esperant sentències.