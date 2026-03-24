Actualitzat 24/03/2026 11:13

Puig es dispara gairebé un 15% en borsa per la possible fusió amb Estée Lauder

MADRID 24 març (EUROPA PRESS) -

Puig s'ha disparat gairebé un 15% en els primers compassos de la sessió borsària d'aquest dimarts després d'informar que està estudiant una possible fusió amb la nord-americana Estée Lauder.

Els títols de l'empresa catalana han presentat, cap a les 9.25 hores, una alça del 14,77%, fins a un preu de 17,81 euros per acció, el valor que més ha crescut de l'Ibex-35.

Segons va comunicar dilluns la companyia de bellesa prèmium a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), no s'ha pres, a hores d'ara, cap decisió definitiva ni s'ha arribat a cap acord entre les parts.

En aquest sentit, l'empresa va subratllar que, mentre no hi hagi un pacte en ferm, no es pot garantir que l'operació s'arribi a materialitzar ni els seus termes.

El passat 17 de març, el consell d'administració de Puig va nomenar José Manuel Albesa com a conseller delegat de l'empresa en substitució de Marc Puig, que va dimitir del càrrec, però continuarà sent president executiu.

A més a més, també es va designar Miquel Àngel Serra com a director financer per rellevar Joan Albiol.

No obstant això, aquest últim mantindrà les funcions de secretari no membre del consell d'administració.

