Puig debuta aquest divendres en borsa a 24,5 euros i valorada en 13.920 milions

MADRID/BARCELONA, 3 maig (EUROPA PRESS) -

La companyia cosmètica Puig començarà a cotitzar aquest divendres a un preu de 24,5 euros per acció, el més alt de la forquilla fixada en el fullet de sortida, la qual cosa suposa una capitalització borsària de 13.920 milions d'euros, la sortida a borsa d'Europa més elevada de l'any.

En concret, les accions de la companyia, que contemplava un rang de preus d'entre 22 i 24,50 euros per acció per debutar, cotitzaran a les borses de valors de Barcelona, Madrid, Bilbao i València amb l'etiqueta 'Puig' a través del sistema d'interconnexió borsària (mercat continu).

La tradicional cerimònia del toc de campana, que marca l'inici oficial de la sessió de negociació de la companyia en els mercats, tindrà lloc aquest divendres a les 11.15 hores a la Borsa de Barcelona.

"Avui s'obre un nou i decisiu capítol en els 110 anys d'història de Puig. El preu de la nostra oferta reflecteix la important demanda dels inversors i és un reconeixement de la dura feina i la dedicació infrangible de tots els equips de Puig, que demostren creativitat i passió per la innovació cada dia", ha subratllat el president executiu de Puig, Marc Puig.

Fonts coneixedores de l'operació han assenyalat a Europa Press que "hi ha hagut molta demanda", la qual cosa garanteix l'operació, tenint en compte que hi ha hagut prou ordres per part dels inversors per cobrir la grandària de l'oferta.

L'operació, destinada a inversors institucionals, consisteix en una oferta pública de subscripció (OPS) de noves accions de classe B (51,02 milions de títols), amb menys drets polítics, i una oferta pública de venda (OPV) d'accions en mans de la família Puig.