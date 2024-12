Puig, Cuatrecasas i Sánchez Llibre (Foment) lamenten la mort d'Isak Andic (Mango)

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Puig, Marc Puig; el fundador del despatx Cuatrecasas, Emili Cuatrecasas, i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, han lamentat la mort del fundador de Mango, Isak Andic, aquest dissabte al migdia als seus 71 anys després de caure per un barranc en les Coves del Salnitre a Collbató (Barcelona).

En sengles articles d'opinió publicats aquest dilluns en 'La Vanguardia' i recollits per Europa Press, han posat en valor la labor de l'empresari català i el seu lideratge al capdavant de Mango.

Puig ha destacat la "generositat amb els qui li envoltaven, moral i material" d'Andic, així com el seu talent innat, en les seves paraules, per desgranar el gra de la palla, afrontar problemes complexos i trobar el camí cap a la solució.

Cuatrecasas ha assegurat que ho recordarà sempre i que deixa un buit enorme, impossible d'omplir --textualment--, i l'ha recordat com una persona "especial" que no deixava indiferent a ningú, amb la qual compartia dues grans passions: Barcelona i el mar.

Sánchez Llibre l'ha reconegut com "un dels grans empresaris catalans i espanyols" d'àmbit mundial que va fer de mango un exemple d'excel·lència empresarial, reconegut a tot el món i creixent any rere any.