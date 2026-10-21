Puig assoleix una facturació de 3.745 milions fins al setembre, un 4,8% més

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Puig va tancar els tres primers trimestres de l'any amb una facturació de 3.745 milions d'euros, un 4,8% més a perímetre i tipus de canvi constants (LFL), informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimecres.
L'empresa ha explicat que tots els segments de negoci i regions van créixer en termes comparables, amb augments a doble dígit a Fragàncies Niche, Maquillatge, Dermocosmètica i Àsia-Pacífic.
El CEO de l'empresa, José Manuel Albesa, s'ha mostrat satisfet per la "solidesa i fortalesa dels resultats", que ha afegit que reflecteixen la capacitat d'innovació i el caràcter distintiu de la seva cartera de productes.