Puig anuncia congrés extraordinari del PSPV: "És hora de fer un pas enrere perquè el projecte en faci dos endavant"

VALÈNCIA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PSPV, Ximo Puig, ha anunciat aquest dissabte que proposarà a l'executiva nacional del partit la convocatòria d'un congrés extraordinari a principis del 2024 davant la necessitat de "nous lideratges d'equips i estratègies" en la formació amb l'objectiu de construir una "alternativa potent" a la dreta i l'extrema dreta. "És hora de fer un pas enrere perquè el projecte en faci dos endavant", ha assegurat, al mateix temps que ha justificat aquesta renovació en la necessitat de comptar amb "noves idees, impuls i lideratge".

Per això, ha detallat que dilluns que ve proposarà a la comissió executiva nacional que activi el procediment per convocar el congrés "el primer trimestre de l'any" 2024. A més, ha avançat que dilluns també es procedirà a nomenar una nova direcció del grup parlamentari socialista a les Corts Valencianes.

Fins la celebració del congrés, ha avançat, es planificarà "l'acció política" del partit perquè "no podem perdre ni un moment" i s'impulsarà una campanya d'afiliació perquè "moltes persones s'hi sumin per guanyar" les eleccions el 2027. També ha anunciat la celebració d'un conclave institucional per "enfocar adequadament tota l'acció coordinada" del PSPV.

Així ho ha anunciat durant la seva intervenció en el comitè nacional del PSPV, celebrat aquest dissabte a València, que ha comptat amb la participació del secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la ministra que Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, entre altres càrrecs.

El dirigent socialista ha declarat als mitjans que el d'avui (dissabte 16) és "un dia important" per al socialisme valencià perquè suposa "l'inici d'una nova etapa" que, al seu parer, "evidenciarà un cop més" que el PSPV és el partit que "aglutina la majoria social de la Comunitat Valenciana". "És una bona notícia per als valencians", ha avançat.

Per la seva banda, Cerdán s'ha mostrat "molt content" de la invitació del PSPV per assistir al seu comitè nacional i ha assegurat que hi assisteix "per escoltar el 'president' Ximo Puig".

Mentrestant, Morant ha indicat que espera que el comitè d'aquest dissabte abordi "les diferents circumstàncies i situacions", un conclave en el qual Puig, ha afirmat, "com ja ens ha anunciat, que ens ve a traslladar a l'organització que hem d'iniciar una nova etapa".

"En aquest país estem en una nova etapa, és el primer comitè nacional que se celebra després de tenir de nou un Govern progressista, i hem de contraposar contínuament aquesta manera de governar que té el president Sánchez amb el govern de Mazón, el govern de la dreta i la ultradreta a la Comunitat Valenciana", ha argumentat.

Davant això, ha apostat per ser "el dic de contenció" de les "polítiques reaccionàries": "Ho farem des del Govern d'Espanya i també des del PSPV. I això és el que farem, construir l'alternativa aquí a la Comunitat Valenciana".

MOMENT PER ANALITZAR QUI ÉS EL MÉS ADEQUAT

Mentrestant, el líder socialista a la província de València, Carlos Fernández Bielsa, ha subratllat que aquest dissabte s'obre "un moment de reflexió" i d'analitzar "quina és la millor persona per liderar el nou projecte" del PSPV a la Comunitat Valenciana. "Avui (dissabte) és un dia per valorar tot el que hem fet durant vuit anys de governs socialistes i tot el que fa referència a aquest nou projecte que ha de venir a partir d'ara", ha indicat.

Per la seva banda, el president provincial d'Alacant, Alejandro Soler, ha declarat que acudeix al comitè nacional per, "primer, escoltar el secretari general a veure què diu", i ha avançat que "sembla que anuniacrà que no concorrerà en el pròxim congrés". "Per tant, a partir d'aquí, hem de parlar, ho hem de veure. Però avui (dissabte) és un dia d'escoltar el president, que és el més important", ha recalcat.

Preguntat per si es veu com a successor de Puig, ha insistit ara toca "escoltar a Ximo Puig i, a partir d'aquí, segur que treballarem per la unitat del partit, buscant el millor per a l'organització, pensant en el que volen els militants, que és el fonamental. I a partir d'aquí, anirem definint el futur", ha manifestat.