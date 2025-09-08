Pugen un 6% les reserves en càmpings catalans per als ponts de la Diada i la Mercè, segons HolaCamp

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Les reserves en càmpings catalans per passar els ponts de la Diada --del 10 al 14 de setembre-- i la Mercè --del 24 al 28 de setembre-- han crescut un 6% en comparació amb les mateixes dates de l'any passat, segons dades de la gestora HolaCamp.
En un comunicat d'aquest dilluns, la companyia operadora ha valorat que les dades mostren la consolidació d'"una tendència positiva que ja no es limita únicament als mesos de juny, juliol i agost".
La durada mitjana de l'estada també creix, ja que durant el pont corresponent a la Diada l'estada mitjana dels acampadors ha passat de 3,7 a 4,5 nits.