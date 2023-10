Pugen a 5 les denúncies a un monitor del Liceu Francès de Barcelona per presumpta agressió sexual

BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 1 de Barcelona ha rebut un total de cinc denúncies contra un monitor del Liceu Francès de Barcelona per presumptament agredir sexualment uns menors del centre, han explicat fonts judicials a Europa Press.

L'1 de juny, el jutge va enviar l'home a presó provisional per presumptament agredir sexualment quatre nens de P3 i P4 a l'escola, i a aquests quatre casos s'hi afegeix la cinquena denúncia que ha avançat aquest dimecres Catalunya Ràdio.

Les fonts esmentades han afegit que l'home va sortir de presó a finals del mateix mes de juny després que l'Audiència de Barcelona va estimar un recurs de la defensa.

En la interlocutòria amb la qual el va enviar a presó, el jutge va exposar que la investigació dels Mossos d'Esquadra va constatar que el novembre del 2022 el sospitós va aprofitar que dues de les nenes, alumnes de P3, eren al lavabo que hi ha al costat del pati "per entrar-hi amb elles i masturbar-se en la seva presència".

El gener del 2023, el monitor presumptament va portar un nen de P4 darrere una caseta que hi ha al pati, "i allà li va tocar els glutis i li va introduir un dit per l'anus", i després va fer una cosa semblant amb un altre nen del mateix curs, i per convèncer-los que anessin amb ell a la caseta els donava caramels i bombons.