Pugen un 38% els ingressos de projectes de transferència tecnològica entre empreses i agents Tecnio

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
Els ingressos derivats dels projectes de transferència tecnològica entre empreses catalanes i agents Tecnio, una acreditació que dona el Govern, han crescut un 38,24% en l'últim any, fins als 116,3 milions d'euros.
Així, del 2025 al 2028 l'agència de la competitivitat de l'empresa Acció ha acreditat 70 agents Tecnio, segons ha informat la Generalitat aquest divendres en un comunicat.
Els ingressos dels agents Tecnio procedents dels projectes d'R+D amb participació empresarial de l'últim any representen el 44% dels ingressos totals d'aquestes entitats, que són 262,6 milions d'euros.