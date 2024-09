Pugen a 321 els focus de llengua blava en el bestiar a Catalunya

La Generalitat preveu que aquesta tardor arribi la segona remesa de vacunes



LLEIDA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

Els focus de la malaltia de llengua blava, que afecten el bestiar, han pujat fins als 321 a Catalunya, segons les últimes dades publicades per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i recollides per Europa Press aquest divendres.

En concret, hi ha 188 focus d'espècie bovina, 128 d'ovina, 2 d'espècie ovina i bovina, 2 d'espècie caprina i 1 de fauna salvatge en llibertat, i "hi ha altres explotacions que s'estan investigant".

Hi ha focus a totes les comarques de la província de Girona, a més de les comarques barcelonines del Solsonès, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Maresme.

Els focus també s'ha estès a les comarques de la província de Lleida de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i la Noguera, a més del Pallars Sobirà i l'Alt Urgell, on ja hi eren presents.

CAMPANYA DE VACUNACIÓ

Al juliol, la Generalitat va iniciar la campanya de vacunació de la llengua blava en ovins de més de 3 mesos a Catalunya, prioritzant les províncies de Girona, Barcelona i Lleida.

Fonts de la Conselleria han explicat a Europa Press que preveuen que aquesta tardor arribi la segona remesa de vacunes tant per a oví com per a boví, "permetent vacunar la totalitat del cens de bestiar boví i oví" de Catalunya.

MALALTIA VÍRICA

La llengua blava és una malaltia vírica que afecta remugants domèstics i salvatges, que es transmet d'animal en animal a través d'un vector i no per contacte directe: es transmet mitjançant espècies de mosquit, però no afecta les persones.

La gravetat de la malaltia varia en funció de l'espècie i el serotip, i la carn, la llet i els productes derivats es poden consumir sense problema.