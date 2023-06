Pueyo (ERC) assegura que Lleida té el repte de fer "el salt a la industrialització"

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 8 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Lleida en funcions, Miquel Pueyo, ha assegurat aquest dijous que Lleida té el repte de fer "el salt a la industrialització".

Així ho ha dit en una intervenció prèvia a la taula rodona 'Ibex: el repte de liderar el mercat mundial' juntament amb el president executiu de Fluidra, Eloi Planes, i el president d'Aena, Maurici Lucena, en la 34a Trobada Empresarial al Pirineu que se celebra a la Seu d'Urgell (Lleida) entre aquest dijous i divendres.

Per fer el salt a la industrialització, ha instat a comptar amb grans empreses, siguin de l'Ibex-35 o no: "Per a això hem treballat en els últims anys a la Paeria", ha sostingut.

A més a més, ha afirmat que en la relació entre l'Ajuntament de Lleida i les grans empreses en primera instància, segons ell, hi ha la cooperació i, sobre Fluidra i Aena, l'alcalde ha celebrat que dos dels seus alts executius tinguin "arrels familiars lleidatanes".

Finalment, Pueyo ha situat el Parc Agrobiotech de Lleida com un "exemple de col·laboració públic-privada que aconsegueix benefici per al progrés econòmic de la ciutat i el territori".