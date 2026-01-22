Puente veu "intransferible" la xarxa de Rodalies a la Generalitat: "Trossejaríem una cosa que interconnecta amb tothom"

MADRID 22 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha assegurat aquest dijous que el traspàs total del servei de Rodalies a la Generalitat és "intransferible" després d'advertir que gran part de la xarxa forma part de la Xarxa Ferroviària d'Interès General (XFIG) i que, per tant, "trossejaríem una cosa que interconnecta amb tothom".
Puente s'ha pronunciat així en una entrevista a la Cope després que el president d'ERC, Oriol Junqueras, hagi reclamat la transferència total del servei per una "no inversió i deixadesa de l'Estat" a Rodalies, arran de l'accident a Gelida en què va morir un maquinista.
En aquest sentit, el titular de Transports ha subratllat que gran part del traçat de Rodalies comparteix vies amb trens de llarga i mitja distància i amb trens de mercaderies, la qual cosa fa "molt complicada" separar la gestió de la infraestructura. "No es pot transferir la xarxa perquè estaríem trossejant una cosa que interconnecta amb tothom", ha afirmat.
Aquestes declaracions tenen lloc després que el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, hagi demanat a Junqueras "no alimentar polèmiques" i recordés que el traspàs de Rodalies "s'està discutint" en apel·lar a centrar els esforços en l'acompanyament a les víctimes i a garantir la màxima transparència després de l'accident.
Així mateix, Puente ha explicat que la situació de Rodalies és "molt complicada" perquè presenta dues característiques que la diferencien de la resta de la xarxa ferroviària espanyola: una "obsolescència molt gran", en tractar-se de la xarxa "més antiga de tot Espanya", i un llarg període d'"abandonament" previ. "Ara estem en una situació molt complexa, amb una xarxa obsoleta i moltíssima obra en marxa", ha dit.
Segons ha detallat, la coexistència de nombroses actuacions de millora amb la prestació del servei genera "moltes incidències", una situació que s'ha vist agreujada els últims dies per una meteorologia adversa i pel traçat singular de la xarxa, que discorre per zones on "avui probablement no s'hauria plantejat mai" una infraestructura ferroviària.
En aquest context, Puente ha recordat que l'accident de Gelida (Barcelona) es va produir després de l'ensorrament d'un mur que va caure sobre la cabina del tren i va provocar la mort d'un maquinista en pràctiques, i ha assenyalat que a Rodalies "plou sobre mullat", en al·lusió a l'acumulació de problemes estructurals, climàtics i operatius.