Puente suggereix que alguns retards a Rodalies es van incrementar per "manca de col·laboració" d'alguns maquinistes

MADRID 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Urbana, Óscar Puente, ha apuntat a la "manca de col·laboració" d'alguns maquinistes durant la vaga com un dels motius que van incrementar els retards en el servei de Rodalies, tot i que ha precisat que això va provocar "una incidència baixa".

Així s'ha pronunciat Puente durant la seva compareixença en el ple del Congrés, que han sol·licitat ERC i EH Bildu, per parlar sobre les incidències del servei de Rodalies durant tot el mes de març.

Com ja ha fet altres vegades al Congrés i al Senat, Puente ha negat que les incidències a Rodalies siguin provocades per la manca d'inversió en aquest servei. "Més aviat, podríem dir que es deuen a tot el contrari, perquè deixant de banda les incidències que són causades per agents externs, la gran majoria (...) són la confluència d'actuacions i la posada en servei d'infraestructures renovades", ha afegit.

En qualsevol cas, ha fet al·lusió als retards i suspensions que es van produir el 16 de març, "incrementats per la manca de col·laboració d'alguns maquinistes o l'adhesió d'alguns sindicats minoritaris a la vaga".