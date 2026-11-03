Puente s'inclina per mantenir el servei de l'AVE Madrid-Barcelona mentre es renova

MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha afirmat aquest dimarts que, després de "pensar-hi molt", l'executiu és "més partidari" de permetre l'ús de la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona mentre durin les obres de renovació, sense suspendre el servei.
No obstant això, ha precisat que encara "no hi ha cap decisió presa" i que la resolució definitiva s'adoptarà quan es licitin els treballs l'any vinent.
En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Puente ha deixat clar que "no hi ha cap decisió d'ajornar l'obra" i ha detallat que el seu ministeri està immers en l'adquisició de material per a les obres d'aquest corredor.
Un cop conclogui aquest procés de compra pública, el Ministeri licitarà i executarà els treballs.
"Quan arribi aquest moment s'haurà de pensar, prendre la decisió, però ja ho dic, després de pensar-hi molt, som més partidaris de permetre l'ús de la línia, de compatibilitzar-ho", ha remarcat.
Fa uns dies, el ministre va afirmar que el Govern espanyol valorava la possibilitat de suspendre el servei al corredor Madrid-Barcelona durant aproximadament 12 mesos mentre es duien a terme les obres de renovació de la línia.