Puente replica a Junts: L'autodeterminació està "abocada al fracàs" i "ningú no es pot enganyar"

VALÈNCIA, 8 març (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha rebutjat l'avís de Junts que continuarà amb el procés d'independència després d'aprovar-se la llei d'amnistia en la Comissió de Justícia del Congrés. "Aquest camí està abocat al fracàs i no porta enlloc", ha recalcat, després d'afegir que "ningú no es pot enganyar".

Puente ha defensat el camí emprès pel Govern central amb l'amnistia i la seva "convicció" que donarà resultat, mentre que ha lamentat la posició de Junts en insistir amb l'autodeterminació quan "és evident" que no es contempla en la Constitució.

"Hauríem de distingir el teatre i el soroll de les nous", ha sostingut el ministre socialista en un esmorzar informatiu de la Cadena Ser a València.

En aquesta línia, ha destacat que el Govern central continua amb el "procés de reconciliació" amb Catalunya de "normalització de la situació política". "Hi ha gent que va sortir del carril, que hi ha de tornar i, dins el carril, que defensi el que consideri oportú", ha exposat.

"Defensar la independència no ha estat mai il·legal ni il·legítim dins les vies democràtiques", ha subratllat, i ho ha diferenciat del referèndum independentista il·legal del 2017.

Per tant, Puente ha afirmat que els de Carles Puigdemont "podran dir el que vulguin", però a parer seu "són conscients que aquest camí que van emprendre no té sortida". "Tinc molts dubtes que ho tornin a provar", ha augurat, després de lamentar que hi hagi polítics que "presumeixen de no canviar mai".

L'amnistia, ha reivindicat, és "la garantia més gran" que la via unilateral "no es produirà": "Allarguem la mà a tot Catalunya i volem la convivència del conjunt d'Espanya amb normalitat. És el que hem de fer".