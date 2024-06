Puente replica a Capella que el corredor mediterrani és prioritari per al Govern central

Inaugura el SIL juntament amb Capella, Collboni, Navarro i Sorigué

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha replicat a la consellera de Territori de la Generalitat en funcions, Ester Capella, que el corredor mediterrani és una infraestructura "prioritària" per al Govern central.

Ha expressat "absoluta tranquil·litat i absoluta confiança" en els avenços en la infraestructura que ha impulsat el Govern central des del 2018, quan Pedro Sánchez va assumir la presidència, en la inauguració de l'edició 2024 del Saló Internacional de la Logística (SIL).

En aquest mateix acte, Capella ha acusat Puente i els anteriors governs de "mala gestió i manca de determinació" en l'avenç d'aquesta infraestructura, i li ha dit que --textualment-- ara depèn d'ell.

En resposta, Puente ha sostingut que el 70% del traçat està en execució o executat, ha dit que han afegit 300 quilòmetres al recorregut i ha xifrat en 6.500 milions d'euros les licitacions impulsades des del 2018.

SUPORT AL GOVERN CENTRAL

Ha convingut que el corredor mediterrani està perjudicat per la radialitat de les infraestructures a Espanya, que ha definit com un mal endèmic, i s'ha adreçat a Capella: "L'única cosa que et demano, consellera, és que continueu fent costat al Govern d'Espanya perquè marqui la diferència en aquest corredor".

A més de Puente i Capella, també han intervingut en la inauguració del SIL 2024 --que se celebra al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona des d'aquest dimecres i fins divendres-- l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el delegat de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro i la directora general, Blanca Sorigué.

I hi han assistit el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, entre altres autoritats.

CREIXEMENT I DESCARBONITZACIÓ

El ministre de Transports ha sostingut que el creixement econòmic i la descarbonització són "dues cares de la mateixa moneda" i que han d'anar de bracet, per la qual cosa no s'ha mostrat partidari del decreixement.

Ha defensat que el transport "per descarbonitzar-se necessita inversions i energia, i no arribaran amb el decreixement", una transició que ha qualificat d'inajornable, i ha advertit que en el futur les economies ho tindran molt difícil per créixer sense descarbonitzar-se.

Així mateix, ha advertit que, en logística, "la descarbonització s'assolirà, no fent menys carreteres i aeroports més petits, sinó apostant per les innovacions", com les que hi ha en el SIL, ha dit.

COLLBONI

Collboni ha retret a Capella "anys de dilació i de desinversió" en la mobilitat ferroviària de la ciutat de Barcelona --especialment amb el metro, ha destacat-- i ha demanat inversions per millorar l'impacte del transport de persones i mercaderies a l'espai públic.

Així mateix, ha expressat el compromís de l'Ajuntament en una etapa de "normalització institucional", cooperació amb altres administracions i col·laboració públic-privada.

CZFB

Navarro ha reivindicat que el sector logístic crea "llocs de feina de qualitat, de futur i arrelats al territori" i ha destacat la rapidesa amb la qual a parer seu les noves tecnologies estan impactant en el sector.

En aquesta mateixa línia, Sorigué ha sostingut que aquesta edició del SIL està "clarament marcada per la innovació", davant la presentació de gairebé 180 novetats en exclusiva mundial.