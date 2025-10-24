Puente recorda que les obres per ampliar l'Aeroport del Prat no començaran fins al 2032

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha recordat aquest divendres que les obres d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona "no començaran fins almenys el 2032".
"L'acord al que vaig arribar amb Podem és important perquè exigeix un informe vinculant de reducció d'emissions abans d'iniciar les obres i confirma que el projecte no s'inclourà en el Dora III", ha explicat en una anotació a X recollida per Europa Press.
A principis d'octubre, el Ministeri de Transports i Podem van arribar a un acord sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona a canvi que la formació morada donés suport a la llei de mobilitat sostenible al Congrés.
Totes dues parts van pactar reforçar els requisits mediambientals obligatoris, a més de crear un procés intens d'informació pública i consultes amb els diferents organismes i administracions territorials per afavorir la participació i la transparència.
"Tenim un compromís comú amb la mobilitat sostenible i les polítiques públiques que protegeixen la gent de l'emergència climàtica", ha assegurat Puente aquest divendres.