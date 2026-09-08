Puente qüestiona la parcialitat de la jutgessa que investiga la crisi de Ceuta

MADRID 8 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha qüestionat la "parcialitat" de la jutgessa de l'Audiència Nacional (AN) María Tardón i ha considerat "força estrany" que demanés a l'equip investigador de la Policia Nacional no transmetre als comandaments policials les conclusions de l'informe sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta, ja que són "qüestions relatives a la seguretat nacional".
"D'entrada, denota un cert principi de desconfiança que d'alguna manera parlaria molt malament de la imparcialitat de la jutgessa, perquè no entenc ben bé per què ha de desconfiar", ha declarat Puente en una entrevista a 'Hora 25' de la Cadena Ser, recollida per Europa Press.
Puente, que ha assegurat que el desig del Govern central és el de "protegir el territori espanyol", també ha posat en dubte que l'informe policial s'hagi donat a conèixer públicament "a través d'un mitjà de comunicació molt conegut pel seu biaix dretà".
"Que al final l'opinió pública accedeixi a aquest informe per aquella via, quan l'executiu no n'havia tingut cap coneixement, doncs resulta veritablement estrany", ha continuat Puente, que ha comparat la situació amb el cas d'Álvaro García Ortiz, inhabilitat i condemnat "per la filtració d'un correu electrònic que no revelava cap informació fonamental". "Fa una miqueta de pudor a socarrim", ha reblat.
Així, ha afirmat que Tardón és una jutgessa "que ve del món polític", i ha destacat el seu paper com a regidora de l'Ajuntament de Madrid durant una etapa del PP. "Ha donat mostres que es pugui dubtar de la seva imparcialitat", ha reiterat.