Puente (PSOE): "Si soc un rottweiler, doncs també el PSOE té dret a tenir-ne algun"

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Valladolid i diputat del PSOE, Óscar Puente, ha sostingut aquest dimecres que si és "un rottweiler, doncs també el PSOE té dret a tenir-ne algun" respecte a la seva intervenció dimarts en el debat d'investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press quan ha arribat al Congrés dels Diputats, ha ironitzat que "als escons del PP de rottweilers n'estan nutridíssims, des de la senyora Gamarra, que a més rima amb 'macarra', passant pel senyor Hernando", en al·lusió a la secretària general del PP, Cuca Gamarra, i el diputat popular Rafael Hernando.

Preguntat per l'amnistia, Puente ha apuntat que creu que "és una manera de resoldre i de donar sortida a unes persones que s'han quedat fora del joc democràtic", fins i tot assumint que s'han equivocat, en les seves paraules.

Sobre el referèndum reclamat dimarts pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el debat de política general del Parlament, ha rebutjat que sigui possible: "Amb la regla de la nostra Constitució, no és viable i no tindria el suport de la societat espanyola, ni la progressista ni la conservadora".

Així mateix, ha matisat que una altra cosa és "discutir sobre el marc en el qual Catalunya s'ha de relacionar amb la resta d'Espanya", una posició, a parer seu, en la qual el PSOE sempre ha estat.

Sobre la seva participació en el debat d'investidura, ha dit que "malgrat que la maniobra va sorprendre", creu que era una idea força evident en la qual havien estat treballant setmanes amb l'objectiu d'enfrontar el PP i Feijóo amb algunes de les seves incoherències, textualment.