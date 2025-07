Puente preveu que Rodalies "estarà funcionant força millor" d'aquí a dos o tres anys

Assenyala que el corredor mediterrani també rep fons de seguretat i defensa

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, preveu que Rodalies "estarà funcionant força millor" en un període de dos o tres anys, i que el canvi serà gradual, sense punts d'inflexió.

Ho ha dit aquest dijous en un diàleg amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, en la seva primera aparició pública després d'assumir el càrrec de l'entitat, en el qual ha afegit que aquesta millora "s'anirà notant mes a mes".

Puente, que ha començat el seu discurs en català, ha explicat que Rodalies comparteix xarxa amb Llarga i Mitja Distància i amb Mercaderies, per la qual cosa "pateix les incidències de la resta de trànsits".

Ha explicat que Rodalies és el sistema ferroviari més complex d'Espanya i que actualment també pateix els inconvenients d'una "sobreinversió important" i de les obres del corredor mediterrani.

El ministre ha assenyalat que els problemes d'ara no es deuen a la manca d'inversió actualment i que es poden fer millores en la governança, cosa que el Govern central està intentant.

D'altra banda, ha explicat que està previst que el Consell de Ministres aprovi aquest mateix mes la creació de la societat Rodalies de Catalunya, l'empresa que gestionarà les línies que siguin traspassades a la Generalitat.

CORREDOR MEDITERRANI

Puente ha reiterat que les previsions del Govern central passen perquè l'alta velocitat estigui disponible al corredor mediterrani a partir del 2027, i que el 83% de la infraestructura estarà enllestida o en obres.

Ha assegurat que la seva finalització és independent dels canvis polítics que hi pugui haver i que, en formar part de la xarxa europea de transport militar, també rep fons de seguretat i defensa per executar-lo.

Preguntat per una possible connexió entre Barcelona i Bilbao en alta velocitat, Puente s'ha mostrat convençut que es donarà en el futur i ha explicat que s'estan prenent decisions per crear una certa malla a la xarxa ferroviària espanyola.

AEROPORT

Sobre l'Aeroport de Barcelona, Puente ha explicat que "la llimona ja no dona gaire més de si, s'ha espremut al màxim", per la qual cosa ha celebrat l'acord per a l'ampliació.

Ha explicat que després dels treballs en les connexions ferroviàries i les terminals, la digitalització i l'optimització operativa ja no s'hi pot "fer gaire més" i que si l'aeròdrom vol créixer ha d'ampliar la pista.

El ministre ha enviat un "missatge de tranquil·litat mediambiental" i ha dit que cap infraestructura d'aquest calibre es pot ampliar sense respectar els paràmetres mediambientals.

"Es durà a terme amb absolut respecte a la normativa i es faran les compensacions necessàries perquè el resultat sigui conforme a la legislació", ha dit.