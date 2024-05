Puente posa el focus en el paper dels Mossos en el robatori de Rodalies i n'exculpa ADIF i Renfe

MADRID, 14 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Urbana, Óscar Puente, ha assegurat aquest dimarts que la competència de vetllar perquè no es produeixin robatoris com el de Rodalies diumenge passat correspon als Mossos d'Esquadra, alhora que ha assenyalat que ADIF i Renfe "no tenen cap responsabilitat dels actes vandàlics que es produeixen amb excessiva freqüència a Catalunya".

"La competència en matèria de seguretat ja la té transferida la Generalitat de Catalunya. I és als Mossos d'Esquadra a qui els correspon vetllar perquè no produeixin fets com els que van passar durant la matinada de diumenge. Cosa que malauradament no van fer", ha dit Puente en ser preguntat al Senat pel portaveu de Junts, Josep Lluís Cleries.

Això sí, a continuació ha assegurat que no busca "culpables ni responsables" perquè, segons ha dit, "els culpables són les persones que han atemptat contra els béns públics i la ciutadania de Catalunya".