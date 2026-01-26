Puente no descarta la "hipòtesi del ciberatac" a Rodalies però encara no ho saben

MADRID 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, no ha descartat aquest dilluns la "hipòtesi del ciberatac" en el servei de Rodalies a Catalunya aquesta matinada, on s'ha interromput el servei dues vegades arran d'una incidència a l'estació de França (Barcelona).
Puente ha fet aquestes declaracions a TVE, recollides per Europa Press, en les quals ha precisat que encara no saben què ha passat raó per la qual no vol "alimentar res".
"És una de les hipòtesis: el ciberatac, però en fi, jo tampoc no vull dir res perquè no vull alimentar res que no sabem", ha assenyalat el ministre, qui ha recordat que és una hipòtesi perquè el servei funcionava amb normalitat i "s'han produït dues caigudes en molt poc temps".
No obstant això, considera que ara l'important és que després d'aquests "terribles cinc dies a Rodalies" --en referència a l'aturada del servei per l'accident de Gelida (Barcelona) en què va morir un maquinista en pràctiques-- el servei "tiri endavant, funcioni amb normalitat".
Puente ha justificat la decisió d'aturar el servei de Rodalies aquests dies per un problema de seguretat, atès que amb el temporal de pluja havien caigut molts talusos que "no han provocat danys però ho podrien haver fet amb la xarxa en funcionament".
Per això i davant la mort del maquinista a Gelida (Barcelona) per la caiguda d'un mur, van decidir aprofitar el cap de setmana per revisar "els punts més crítics", fer una revisió dels talusos, posar malla i dur a terme altres operacions per evitar accidents.
"Hem hagut d'actuar a 27 punts, reposar una zona de vies que es va endur el mar a l'R1", ha exposat, alhora que ha assenyalat que diumenge van estar fent proves fins passada la una de la matinada i aquest matí a les 6:00 han passat els trens exploradors: "Tot normal".
Aquest matí han decidit engegar el servei després d'aquestes intervencions i un acord amb els maquinistes, signat diumenge, en el qual els treballadors consideraven que ja s'havia fet el que era possible per garantir la seguretat.