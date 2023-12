Puente nega opacitat en les reunions PSOE-Junts perquè els acords "acaben sent públics"

BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha negat que hi hagi opacitat en les reunions que preveuen mantenir el PSOE i Junts amb un verificador internacional perquè els acords "al final acaben sent públics, són transparents i transcendeixen".

Ho ha dit aquest divendres en unes declaracions a la premsa durant la III Jornada de mobilitat sostenible organitzada per 'Eldiario.es', preguntat per si hi ha "secretisme i opacitat" en aquestes trobades acordades en el pacte d'investidura.

"Partim d'una posició de desconfiança, la qual cosa fa que calguin terceres persones que d'alguna manera intervinguin en una relació en què hi ha una desconfiança de partida, res més", ha argumentat Puente.

Sobre si s'han plantejat que l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero pugui formar part de la delegació del PSOE en la reunió que preveu celebrar aquest dissabte amb Junts, Puente ha dit que "no pot donar més opinions" sobre aquesta qüestió.

"Em pregunten per coses en les quals jo no estic, jo soc el ministre de Transports i no puc donar més opinions sobre aquest tema", ha resolt.