Puente, sobre limitar l'acusació popular: "No s'ha de pensar en el que li vagi bé a Sánchez sinó a la democràcia"

MADRID 12 gen. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha negat que la proposició de llei registrada pel PSOE al Congrés per limitar l'acció de l'acusació popular i que partits polítics i associacions no puguin exercir-la estigui relacionada amb els processos judicials del cercle pròxim del president del Govern central, Pedro Sánchez.

"No s'ha de pensar en el que li vagi bé o no a Pedro Sánchez circumstancialment, sinó en el que li vagi bé a la democràcia. Crec que la utilització espúria de l'acció penal amb l'objectiu de desgastar rivals polítics sense el suport de les acusacions, que realment han de preservar la imparcialitat de la justícia, crec que és bo per a la democràcia", ha indicat Puente en una entrevista a la COPE aquest diumenge, recollida per Europa Press.

Sobre aquesta "proposició de llei orgànica de garantia i protecció dels drets fonamentals en vista de l'assetjament derivat d'accions judicials abusives", Puente ha apunta que "s'anirà matisant i se li anirà donant forma" i que al llarg de la tramitació parlamentària s'aniran incorporant propostes o suggeriments de les associacions judicials.

Preguntat per si aquesta proposició podria beneficiar familiars del president que tenen processos judicials oberts, Puente ha assegurat que "les conseqüències jurídic-processals" que pugui tenir la tramitació d'aquesta llei "estan per veure" però que no es contempla.

"Estaria per veure quina mena de conseqüències té sobre procediments ja iniciats, perquè per fer això cal aprovar un règim transitori i aquest règim de moment que sapiguem no està sobre la taula", ha assenyalat el ministre.

En la seva opinió, la proposició no és una "aposta d'eliminar, sinó de limitar l'acció popular" ja que "s'han posat de manifest "algunes disfuncions que potser cal corregir" i que no són "desitjables en democràcia".

"La justícia i l'acció penal s'han de fer servir per perseguir delictes, no amb la finalitat de fer política i això és alguna cosa que l'acció popular no ha de consentir", ha dit.

A més, en la proposició de llei se suprimeixen també els delictes d'ofenses contra els sentiments religiosos, cosa que el titular de Transports veu amb bons ulls: "No crec que el delicte d'ofenses religioses hagi de constar en el Codi Penal. És un concepte molt vidriós que aboca situacions que són difícilment explicables en una democràcia".

"De vegades, això d'ofendre's, serà qui se senti ofès. A mi, que aquesta senyora (Lalachus) sortís a les campanades amb una estampa de la vaqueta d'un programa televisiu amb el Sagrat Cor, com a catòlic, no m'ofèn. No m'ofèn ni em sento ofès", ha apuntat Puente.

Sí que li ofenen, ha esmentat, "altres coses que passen fora i dins de l'Església i que realment són preocupants". "Si l'Església catòlica i la religió catòlica se'n van pel camí de la intolerància, cometran un error i faran a més involucionar una Església que, gràcies, en part, també al treball i al llegat del papa Francesc, es dirigeix a un camí de reconciliació absoluta amb el missatge de Crist".

Finalment, Puente també s'ha referit a la situació a Veneçuela després que Nicolás Maduro i al fet que el govern no reconegui Edmundo González. Ha afirmat que "no canviarà la naturalesa del problema" i s'ha remès a reconeixements anteriors com el de Juan Guaidó, "que no se de què va servir".